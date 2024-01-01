烏拉圭比索兌斐濟元匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌斐濟元的匯率目前為0.057，較昨日改變了0.039%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.272%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌斐濟元的匯率波動，在28-07-2024高見0.057，並在22-07-2024低見0.056。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.997%。