烏拉圭比索兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌不丹努扎姆的匯率目前為2.079，較昨日改變了-0.012%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.372%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌不丹努扎姆的匯率波動，在24-07-2024高見2.086，並在24-07-2024低見2.065。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.941%。