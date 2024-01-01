烏拉圭比索兌巴巴多斯元匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌巴巴多斯元的匯率目前為0.050，較昨日改變了-0.043%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.265%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌巴巴多斯元的匯率波動，在23-07-2024高見0.050，並在24-07-2024低見0.049。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。