烏拉圭比索兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.045，較昨日改變了0.400%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.940%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在25-07-2024高見0.045，並在23-07-2024低見0.044。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.916%。