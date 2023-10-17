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1GBP1.1564711.21965101.531.662081.919651.0995721.8669
1USD0.94820.819907183.2451.362751.573940.901617.9288
1INR0.01139080.009849330.012012710.01637040.01890730.01083070.215374

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羅馬尼亞列伊阿聯酋迪拉姆兌換率
1 RON0.78017 AED
5 RON3.90084 AED
10 RON7.80167 AED
20 RON15.60334 AED
50 RON39.00835 AED
100 RON78.01670 AED
250 RON195.04175 AED
500 RON390.08350 AED
1000 RON780.16700 AED
2000 RON1560.33400 AED
5000 RON3900.83500 AED
10000 RON7801.67000 AED
阿聯酋迪拉姆羅馬尼亞列伊兌換率
1 AED1.28178 RON
5 AED6.40890 RON
10 AED12.81780 RON
20 AED25.63560 RON
50 AED64.08900 RON
100 AED128.17800 RON
250 AED320.44500 RON
500 AED640.89000 RON
1000 AED1281.78000 RON
2000 AED2563.56000 RON
5000 AED6408.90000 RON
10000 AED12817.80000 RON