波蘭茲羅提兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌贊比亞克瓦查的匯率目前為6.626，較昨日改變了-0.151%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.372%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見6.653，並在22-07-2024低見6.536。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.456%。