波蘭茲羅提兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌CFP法郎的匯率目前為27.868，較昨日改變了-0.028%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.086%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌CFP法郎的匯率波動，在29-07-2024高見27.948，並在25-07-2024低見27.700。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.287%。