波蘭茲羅提兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為30.842，較昨日改變了-0.015%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.893%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在29-07-2024高見30.938，並在24-07-2024低見30.411。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.440%。