波蘭茲羅提兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌烏干達先令的匯率目前為942.128，較昨日改變了-0.512%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.403%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見948.210，並在23-07-2024低見936.055。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.408%。