波蘭茲羅提兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌新台幣的匯率目前為8.338，較昨日改變了-0.001%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.133%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見8.366，並在25-07-2024低見8.267。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.215%。