波蘭茲羅提兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌千里達及多巴哥元的匯率目前為1.719，較昨日改變了-0.160%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.129%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在22-07-2024高見1.724，並在25-07-2024低見1.708。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.257%。