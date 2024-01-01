波蘭茲羅提兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌土耳其里拉的匯率目前為8.374，較昨日改變了0.063%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.143%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌土耳其里拉的匯率波動，在22-07-2024高見8.404，並在24-07-2024低見8.275。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.419%。