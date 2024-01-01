波蘭茲羅提兌土庫曼斯坦馬納特匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌土庫曼斯坦馬納特的匯率目前為0.888，較昨日改變了-0.139%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.153%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌土庫曼斯坦馬納特的匯率波動，在23-07-2024高見0.891，並在25-07-2024低見0.881。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.199%。