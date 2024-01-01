波蘭茲羅提兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為2.707，較昨日改變了-0.139%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.153%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在23-07-2024高見2.717，並在25-07-2024低見2.684。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.264%。