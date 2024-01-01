波蘭茲羅提兌泰銖匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌泰銖的匯率目前為9.112，較昨日改變了-0.149%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.158%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌泰銖的匯率波動，在23-07-2024高見9.243，並在24-07-2024低見9.083。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.265%。