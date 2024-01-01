波蘭茲羅提兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌塞舌爾盧比的匯率目前為3.500，較昨日改變了0.172%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.515%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見3.753，並在26-07-2024低見3.383。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.384%。