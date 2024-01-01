波蘭茲羅提兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌盧旺達法郎的匯率目前為333.382，較昨日改變了-0.130%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.033%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見335.395，並在25-07-2024低見330.916。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.378%。