波蘭茲羅提兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為1.163，較昨日改變了-0.009%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.190%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在26-07-2024高見1.164，並在25-07-2024低見1.155。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.153%。