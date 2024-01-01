波蘭茲羅提兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為9.351，較昨日改變了-0.113%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.042%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在22-07-2024高見9.381，並在25-07-2024低見9.272。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.376%。