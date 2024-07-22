波蘭茲羅提兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌馬拉威克瓦查的匯率目前為439.106，較昨日改變了-0.063%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.095%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見441.523，並在24-07-2024低見435.509。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.552%。