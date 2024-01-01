波蘭茲羅提兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌蒙古圖格里克的匯率目前為860.643，較昨日改變了0.232%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.294%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌蒙古圖格里克的匯率波動，在29-07-2024高見862.570，並在25-07-2024低見850.580。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.373%。