波蘭茲羅提兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌緬甸緬元的匯率目前為533.415，較昨日改變了-0.051%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.058%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌緬甸緬元的匯率波動，在23-07-2024高見535.373，並在25-07-2024低見529.496。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.236%。