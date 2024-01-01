波蘭茲羅提兌萊索托洛蒂匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌萊索托洛蒂的匯率目前為4.645，較昨日改變了0.016%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.066%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌萊索托洛蒂的匯率波動，在23-07-2024高見4.680，並在26-07-2024低見4.625。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.513%。