波蘭茲羅提兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌科摩羅法郎的匯率目前為115.052，較昨日改變了-0.042%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.176%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌科摩羅法郎的匯率波動，在26-07-2024高見115.203，並在25-07-2024低見114.323。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.143%。