波蘭茲羅提兌日元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌日元的匯率目前為38.976，較昨日改變了-0.177%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.935%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見39.984，並在25-07-2024低見38.390。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.669%。