波蘭茲羅提兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌牙買加元的匯率目前為39.712，較昨日改變了-0.063%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.086%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌牙買加元的匯率波動，在29-07-2024高見39.798，並在25-07-2024低見39.394。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.321%。