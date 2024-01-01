波蘭茲羅提兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌冰島克朗的匯率目前為35.044，較昨日改變了-0.082%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.304%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌冰島克朗的匯率波動，在29-07-2024高見35.120，並在25-07-2024低見34.727。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.302%。