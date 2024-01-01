波蘭茲羅提兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌印尼盾的匯率目前為4,134.090，較昨日改變了-0.079%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.320%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌印尼盾的匯率波動，在29-07-2024高見4,143.470，並在24-07-2024低見4,087.830。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.252%。