波蘭茲羅提兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌匈牙利福林的匯率目前為91.583，較昨日改變了0.144%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.404%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌匈牙利福林的匯率波動，在24-07-2024高見91.712，並在22-07-2024低見90.917。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.196%。