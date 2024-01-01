波蘭茲羅提兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌海地古德的匯率目前為33.332，較昨日改變了0.035%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.062%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌海地古德的匯率波動，在23-07-2024高見33.538，並在24-07-2024低見33.073。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.548%。