波蘭茲羅提兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌危地馬拉格查爾的匯率目前為1.967，較昨日改變了-0.052%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.168%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在22-07-2024高見1.975，並在25-07-2024低見1.953。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.199%。