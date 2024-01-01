波蘭茲羅提兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌幾內亞法郎的匯率目前為2,186.780，較昨日改變了0.379%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.011%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌幾內亞法郎的匯率波動，在23-07-2024高見2,192.550，並在25-07-2024低見2,163.470。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.614%。