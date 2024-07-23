波蘭茲羅提兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.687，較昨日改變了-0.292%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.015%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.693，並在25-07-2024低見0.685。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.338%。