波蘭茲羅提兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌多明尼加比索的匯率目前為15.032，較昨日改變了-0.122%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.003%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌多明尼加比索的匯率波動，在26-07-2024高見15.076，並在25-07-2024低見14.917。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.311%。