波蘭茲羅提兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌智利比索的匯率目前為241.953，較昨日改變了-0.112%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.473%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見242.578，並在25-07-2024低見238.732。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.536%。