波蘭茲羅提兌加元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌加元的匯率目前為0.351，較昨日改變了-0.077%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.607%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌加元的匯率波動，在26-07-2024高見0.352，並在25-07-2024低見0.348。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.232%。