波蘭茲羅提兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.830，較昨日改變了-0.016%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.058%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在23-07-2024高見0.833，並在25-07-2024低見0.823。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.227%。