波蘭茲羅提兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌不丹努扎姆的匯率目前為21.258，較昨日改變了-0.030%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.031%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌不丹努扎姆的匯率波動，在22-07-2024高見21.299，並在25-07-2024低見21.076。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.196%。