波蘭茲羅提兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌巴西雷亞爾的匯率目前為1.437，較昨日改變了-0.003%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.001%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌巴西雷亞爾的匯率波動，在26-07-2024高見1.440，並在22-07-2024低見1.408。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.312%。