波蘭茲羅提兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為1.750，較昨日改變了-0.018%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.285%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在26-07-2024高見1.760，並在24-07-2024低見1.739。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.612%。