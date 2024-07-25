波蘭茲羅提兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌孟加拉塔卡的匯率目前為29.827，較昨日改變了0.044%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.038%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌孟加拉塔卡的匯率波動，在29-07-2024高見29.889，並在25-07-2024低見29.571。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.199%。