波蘭茲羅提兌巴巴多斯元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌巴巴多斯元的匯率目前為0.508，較昨日改變了-0.048%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.061%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌巴巴多斯元的匯率波動，在23-07-2024高見0.509，並在25-07-2024低見0.504。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.199%。