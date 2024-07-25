波蘭茲羅提兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌阿根廷比索的匯率目前為235.803，較昨日改變了-0.061%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.549%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌阿根廷比索的匯率波動，在29-07-2024高見236.310，並在25-07-2024低見233.587。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.226%。