波蘭茲羅提兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為98.401，較昨日改變了-0.058%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.065%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見98.688，並在25-07-2024低見97.614。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.355%。