波蘭茲羅提兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為23.450，較昨日改變了-0.054%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.317%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在26-07-2024高見23.515，並在25-07-2024低見23.291。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.214%。