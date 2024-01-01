巴基斯坦盧比兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為0.147，較昨日改變了-0.223%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.134%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見0.148，並在29-07-2024低見0.147。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。