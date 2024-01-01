巴基斯坦盧比兌紐元匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌紐元的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.017%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.610%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌紐元的匯率波動，在28-07-2024高見0.006，並在22-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.322%。