菲律賓比索兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌贊比亞克瓦查的匯率目前為0.448，較昨日改變了0.109%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.291%。

在過去一星期，菲律賓比索兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見0.448，並在22-07-2024低見0.437。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.714%。