菲律賓比索兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌烏拉圭比索的匯率目前為0.690，較昨日改變了0.189%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.071%。

在過去一星期，菲律賓比索兌烏拉圭比索的匯率波動，在24-07-2024高見0.693，並在25-07-2024低見0.685。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.977%。