菲律賓比索兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌新台幣的匯率目前為0.563，較昨日改變了0.182%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.130%。

在過去一星期，菲律賓比索兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.563，並在25-07-2024低見0.560。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。